Pensionato di 86 anni trovato senza vita nel fiume Po

È stato identificato un corpo senza vita ritrovato nelle acque del Po a Chivasso nel primo pomeriggio di martedì 24 giugno: si tratta di un 86enne residente nella cittadina. L’uomo era scomparso in mattinata dopo una visita medica e alcune commissioni. Lo riportano i colleghi di Prima Chivasso.

Il corpo è stato avvistato intorno alle 12.30 da un volontario dell’associazione “Amici del Po”. Era lungo l’argine sinistro del fiume, nei pressi dell’imbocco del parco del Sabiunè, in un tratto a monte del ponte per Castagneto Po recentemente ripristinato dopo i danni dell’alluvione di aprile.

Le operazioni di recupero

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri della stazione cittadina e del nucleo radiomobile di Chivasso, un’ambulanza della Croce rossa con medico a bordo, e numerose squadre dei vigili del fuoco, arrivate anche da Torino con il supporto dell’elicottero Drago.

Il corpo dell’anziano è stato recuperato dai vigili del fuoco. Purtroppo, per il pensionato non c’era più nulla da fare: il personale del 118 ne ha potuto soltanto constatare il decesso.

Riconosciuto dai parenti

Inizialmente privo di documenti, l’identità dell’uomo è stata confermata poco dopo grazie all’arrivo di un parente e del figlio, preoccupati per la sua scomparsa nelle ore precedenti. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo potrebbe essere uscito per una passeggiata alla ricerca di un po’ di fresco nel parco del Sabiunè. Non si esclude che un malore improvviso possa aver causato la caduta in acqua.

Le autorità stanno completando gli accertamenti di rito per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

