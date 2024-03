Pensionato in bici travolto e ucciso da un autocarro. Ora il conducente del veicolo è indagato per omicidio stradale.

Pensionato in bici travolto e ucciso da un autocarro

E’ morto sul colpo un anziano ciclista che nella tarda mattinata di ieri, lunedì 18 marzo, intorno a mezzogiorno, è stato investito in centro a Orbassano, nel Torinese.

Come riportano i colleghi di Prima Torino, l’anziano, un uomo di 80 anni, viaggiava sulla sua bici quando è stato travolto, all’altezza delle strisce pedonali, da un autocarro in direzione del cimitero, guidato da un 79enne, l’urto è stato talmente violento da spezzare in due la bicicletta del pensionato.

Nulla da fare per il pensionato

Sul posto è intervenuto il 118, con l’elisoccorso del servizio regionale. Ma per l’uomo, residente a Rivalta, non c’è stato nulla da fare. Gli agenti di Polizia locale di Orbassano sono al lavoro per ricostruire nei dettagli la dinamica dell’incidente. I mezzi sono sotto sequestro, e con ogni probabilità il conducente dell’autocarro verrà indagato per omicidio stradale, come da prassi.

Da una prima ipotesi sembra che l’80enne in bicicletta stesse cambiando carreggiata e il conducente dell’autocarro non lo abbia visto.

Foto d’archivio