Pensionato trovato senza vita nel suo garage. Un 93enne è sceso nella rimessa ed è morto senza poter avvertire nessuno.

E’ sceso, è entrato in garage e non è più venuto fuori. Se n’è andato nella rimessa di casa, senza aver la possibilità di chiedere aiuto, un pensionato di 93 anni che viveva a Torrazza Piemonte, centro a ridosso di Saluggia. L’uomo si chiamava Loreno Fant, ed era molto conosciuto in paese.

Molti hanno notato, nel pomeriggio di ieri, martedì 31 gennaio, l’arrivo di due ambulanze e della gazzella dei carabinieri davanti all’abitazione dell’uomo. Gli operatori sono entrati nella rimessa e hanno trovato il 93enne ormai esanime. Non si è potuto fare altro che constatarne l’avvenuto decesso.

Un uomo conosciuto

Loreno Fant era un uomo molto conosciuto e benvoluto a Torrazza Piemonte. Immediati sui social i ricordi degli amici e dei conoscenti con i quali trascorreva le sue giornate. Spesso lo si poteva incontrare alla bocciofila del paese: era un grande appassionato e negli anni ha vinto numerose gare e trofei.

