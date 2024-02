Pronto a buttarsi dal cavalcavia: lo salvano gli agenti della polizia. Un uomo trovato in equilibrio a dieci metri di altezza. «Sono stanco di vivere, la faccio finita».

Pronto a buttarsi dal cavalcavia: lo salvano gli agenti della polizia

Lo hanno trovato che era in bilico ad almeno dieci metri di altezza sulla strada sottostante. L’altra sera, una segnalazione urgente ha portato gli agenti delle volanti a intervenire. E’ accaduto a Torino, nella zona di competenza del commissariato Madonna di Campagna.

L’uomo, in stato confusionale, si trovava sulla balaustra del ponte in via Monterosa, minacciando il suicidio. Due agenti in servoizio su una delle “pantere” della polizia hanno raggiunto rapidamente il luogo. L’uomo urlava loro di stare lontani e insisteva sul desiderio di mettere fine alla sua vita. «Sono stanco di andare avanti così, la faccio finita».

L’intervento degli agenti

I due agenti, mantenendo una distanza prudente, hanno comunque iniziato a dialogare con l’uomo. In pochi istanti, hanno compreso la gravità della situazione. Si sono avvicinati e alla fine sono roiusciti ad afferrarlo per la giacca, impedendogli di compiere l’atto estremo.

Poco dopo, una seconda volante del commissariato Barriera Milano si è unita all’operazione di soccorso, coadiuvando con successo i colleghi. L’intervento tempestivo ha evitato la tragedia, anticipando l’arrivo dell’ambulanza.

Foto d’archivio