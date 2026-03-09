Una raccolta fondi per ricordare Daniele, morto a 24 anni. Amici e familiati vogliono aiutare la ricerca medica in memoria del giovane calciatore di Crova.

Una raccolta fondi per ricordare Daniele, morto a 24 anni

Amici e parenti hanno voluto fare qualcosa di importante per ricordare Daniele Pairotti, il giovane calciatore di Crova morto a seguito di una crisi cardiaca che l’aveva colpito nell’intervallo di una gara di calcio amatoriale.

E in suo nome hanno avviato una raccolta di fondi con PayPall, finalizzando l’iniziativa ad aiutare la ricerca medica. La sottoscrizioni è stata intitolata “Daniele Pairotto, un cuore per tutti”.

Le ragioni della raccolta

«Daniele ci ha lasciati – così si legge nello spazio dedicato alle motivazioni della raccolta fondi -: chi l’ha conosciuto sa che il suo cuore era immenso, sempre pronto a donarsi agli altri con un sorriso o un abbraccio. ​Con questa raccolta fondi vogliamo onorare la sua memoria e il suo spirito generoso trasformando il dolore in speranza».

«Proprio come Daniele avrebbe voluto, vogliamo continuare a “donare il suo cuore”. Il suo battito non si ferma. Continua a donare, attraverso la ricerca». Per chi volesse aderire, questo è il LINK per accedere all’iniziativa.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook