Morto il calciatore 24enne che aveva avuto un malore durante la gara. Daniele Pairotto si era accasciato nell’intervallo di una partita tra amatori.

Morto il calciatore 24enne che aveva avuto un malore durante la gara

Una notizia che sconvolge il mondo del calcio locale dilettantistico. Nella mattinata di oggi, domenica 1 marzo, è morto Daniele Pairotto, 24 anni, il calciatore che era stato colpito da un arresto cardiaco nel pomeriggio di ieri, durante l’intervallo della partita del campionato amatoriale Csi tra Crova e Livorno Ferraris, disputata sul campo di Crova, nel Vercellese.

Il malore è sopraggiunto improvvisamente mentre le squadre si trovavano negli spogliatoi per la pausa tra primo e secondo tempo. Immediato l’intervento dei presenti: compagni di squadra, dirigenti e spettatori si sono attivati senza esitazione, praticando il massaggio cardiaco guidati telefonicamente dagli operatori della centrale operativa del 118. Nel frattempo veniva inviata sul posto un’ambulanza medicalizzata.

L’arrivo dei soccorritori e il ricovero

Le manovre di rianimazione sono proseguite senza sosta fino all’arrivo dei sanitari, che hanno preso in carico il giovane in condizioni apparse fin da subito gravissime. Dopo i primi tentativi di stabilizzazione sul campo sportivo, è stato disposto il trasferimento d’urgenza in elicottero all’ospedale “Maggiore” di Novara, dove Daniele è stato ricoverato in condizioni critiche.

Hanno fatto di tutto per salvarlo. Medici e infermieri hanno tentato ogni possibile intervento per strapparlo a un destino che purtroppo, nelle ore successive, si è rivelato inesorabile. Nonostante l’impegno e la professionalità del personale sanitario, il cuore del 24enne ha smesso di battere definitivamente nella mattinata di oggi.

Lutto nel mondo dello sport

La notizia si è diffusa rapidamente tra le comunità del territorio e nel mondo del calcio locale, lasciando sgomento e incredulità. Quella che doveva essere una giornata di sport e agonismo si è trasformata in poche ore in una tragedia che ha colpito due squadre, le loro famiglie e un’intera comunità.

Il campionato amatoriale Csi rappresenta da sempre un momento di aggregazione, amicizia e passione per lo sport. Per questo l’accaduto ha assunto un significato ancora più doloroso: in campo non c’erano professionisti, ma ragazzi e uomini uniti dall’amore per il calcio e dalla voglia di stare insieme. La perdita di un giovane di appena 24 anni lascia un vuoto difficile da colmare.

Molti messaggi sui social

In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando da società sportive, amici e conoscenti. Parole di affetto e vicinanza si moltiplicano sui social, mentre le comunità coinvolte si stringono attorno alla famiglia di Daniele, colpite da un dolore immenso.

