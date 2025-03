Ragazzina cade dal quinto piano, viene salvata dai fili della biancheria. La 12enne trovata esanime sul marciapiede, adesso è in ospedale con prognosi riservata.

Ragazzina cade dal quinto piano, viene salvata dai fili della biancheria

E’ volata dal quinto piano della palazzina in cui abita con la famiglia. Si tratta di una rtagazzina di 12 anni di Asti. Un volo terribile, ma la caduta è stata rallentata da alcuni fili posti ai piani sottostati per stendere. Come riportano i colle de La Nuova provincia di Asti, la ragazzina è stata trovata a terra, sul marciapiede, priva di coscienza e in gravissime condizioni.

Un intervento di soccorso non facile

A dare l’allarme era stata la sorella. Molto complicato è stato anche il soccorso del 118, avvenuto fra l’alta tensione dei presenti. Alla fine l’equipaggio ha trasportato la dodicenne al pronto soccorso di Asti in codice rosso. Gli sono stati diagnosticati politrauma e trauma cranico.

