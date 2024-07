Ragazzo di 17 anni annega sotto gli occhi degli amici. Tragedia in un laghetto di montagna, il corpo recuperato dai vigili del fuoco sommozzatori.

Ragazzo di 17 anni annega sotto gli occhi degli amici

Era andato con gli amici a cercare refrigerio nelle acque di un laghetto alla Goja del Pis, nel territorio di Almese, in Val di Susa. Ma la giornata di riposo si è trasformata in tragedia. Un giovane di appena 17 anni è morto nel pomeriggio di ieri, giovedì 4 luglio, annegato in un lago formato da un torrente. Un luogo suggestivo, ai piedi di una cascata: una pozza d’acqua che le piogge dei giorni scorsi hanno ampliato, creando un invitante laghetto.

Tiziano Nourrice, residente a Buttigliera Alta, era andato a trascorrere qualche ora all’aria aperta con gli amici. A un certo punto si è immerso nel laghetto, ed è andato a fondo. Sono stati gli amici che hanno assistito alla scena a dare l’allarme, impotenti di fronte al dramma del loro compagno.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, l’elisoccorso, i vigili del fuoco con i sub, che hanno recuperato il giovane, portandolo a riva. I sanitari hanno tentato di rianimarlo, ma il ragazzo era rimasto sotto l’acqua per troppo tempo. Alla fine quindi ci si è dovuti arrendere e constatare l’avvenuto decesso.

Nel 2018 una tragedia analoga

Il 29 maggio 2018 la stessa fine era toccata all’artista circense Artur Cacciolari, 20 anni, originario del Brasile. Era morto sotto gli occhi degli amici mentre attraversava la Goja de Pis attaccato a una fune per realizzare un video per un concorso. Il giovane era precipitato nel lago sotto la cascata ed è stato trascinato via dalla furia delle acque senza più riemergere.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook