Rapina con una pistola giocattolo: giovane coppia arrestata

Una coppia di 27 e 20 anni è stata arrestata l’altro pomeriggio dai carabinieri dopo una rapina alla tabaccheria-birreria Bir Bacco, nel centro di Arona. Il giovane, residente a Meina e già noto alle forze dell’ordine, e la ragazza, residente a Torino, sono accusati di rapina aggravata in concorso.

Intorno alle 14.45 la ventenne è entrata nel locale con il volto coperto e una pistola priva del tappo rosso, mentre il compagno è rimasto all’esterno. Minacciando il titolare si è fatta consegnare 1.500 euro in contanti e otto pacchetti di sigarette. Subito dopo i due sono fuggiti a piedi.

Prima il pranzo senza pagare

La giornata della coppia era iniziata in un ristorante sul lungolago, dove i due avevano pranzato per poi allontanarsi senza saldare il conto. Il 27enne, inoltre, non poteva trovarsi ad Arona: nei suoi confronti era già stato emesso un foglio di via dopo una precedente rapina.

Prima di raggiungere la tabaccheria, i due hanno rubato una pistola giocattolo in un negozio. Proprio quell’arma è stata utilizzata poco dopo per minacciare il commerciante. Dopo il colpo, la coppia ha raggiunto una zona boschiva per acquistare droga, spendendo circa 300 euro, e ha preso un taxi verso Meina.

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Traditi dalle telecamere

Ricevuto l’allarme, i carabinieri del radiomobile e della stazione di Arona hanno raccolto le testimonianze e analizzato le immagini delle telecamere. I filmati hanno consentito di riconoscere il 27enne e indirizzare rapidamente le ricerche verso la sua abitazione.

Durante la perquisizione sono stati recuperati la refurtiva e la pistola giocattolo. Sequestrati anche 1,30 grammi di cocaina e 2,20 grammi di eroina. I due sono stati trasferiti nelle carceri di Verbania e Vercelli, in attesa della convalida davanti al gip del tribunale di Verbania.

Foto d’archivio

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