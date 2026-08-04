Rapina al supermercato di Carpignano Sesia, la fuga dura poche ore

È stato fermato il presunto autore della rapina avvenuta sabato 1 agosto al supermercato Unes di Carpignano Sesia. Intorno alle 15.30 un uomo, con il volto parzialmente coperto da cappellino e occhiali da sole, ha minacciato una commessa con un coltello o un taglierino, facendosi consegnare l’incasso prima di allontanarsi a piedi. I carabinieri hanno individuato e denunciato un italiano di 37 anni.

Decisive le segnalazioni dei cittadini

Subito dopo la fuga è scattato un rapido passaparola tra i residenti, alimentato anche attraverso i social. Numerosi cittadini hanno comunicato gli spostamenti del fuggitivo, fornendo indicazioni utili per consentire ai militari di restringere rapidamente l’area delle ricerche.

L’uomo è stato visto dirigersi verso il ponte sul Sesia e successivamente seguito a distanza fino alla zona boschiva lungo il fiume. Qui sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Fara Novarese, che hanno fermato il sospettato e recuperato il denaro sottratto, pari a poco meno di mille euro.

Il ringraziamento del sindaco

Il 37enne è stato denunciato a piede libero al termine degli accertamenti svolti dai carabinieri. Le indagini proseguono per ricostruire ogni dettaglio della rapina e delle fasi successive alla fuga.

Il sindaco Christian Massara ha espresso pubblicamente il proprio ringraziamento ai cittadini per il senso civico dimostrato durante le ricerche. Il primo cittadino ha inoltre annunciato che chiederà un nuovo incontro in Prefettura per sollecitare un rafforzamento delle misure di sicurezza e una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

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