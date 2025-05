Rissa con uomo morso da un cane, e l’animale ucciso con una coltellata. Ferito un 46enne, indagini in corso per chiarire la dinamica e le responsabilità.

Rissa con uomo morso da un cane, e l’animale ucciso con una coltellata

Un uomo ferito da un morso, il cane morto accoltellato e le forze dell’ordine che hanno avuto non poche difficoltà a venire a capo di una rissa che si è accesa l’altro giorno a Biella. Come riportano i colleghi di Prima Biella, un primo momento di caos si era avuto vicino a piazza Curiel, dove le forze dell’ordine sono intervenute a seguito di un acceso alterco che coinvolgeva un uomo, in evidente stato di agitazione, accompagnato da un cane.

Dopo un primo momento di apparente calma, la situazione si è nuovamente infiammata a poca distanza, in piazza del Monte.

Scoppia la rissa con morsi e coltellata

È qui che la tensione è esplosa: più pattuglie di polizia, carabinieri e agenti della municipale hanno raggiunto l’area, bloccando gli accessi per contenere la rissa. Durante il confronto, un uomo di 46 anni è stato morso dal cane e trasportato in ospedale. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi. Probabilmente l’animale, un pitbull, ha reagito difendendo il padrone da un’aggressione.

Appena dopo però l’animale è stato accoltellato mortalmente, pare da uno dei presenti. In realtà non è ancora chiaro chi abbia inferto il colpo fatale. Secondo le prime verifiche, ci sarebbe almeno un’altra persona rimasta ferita nel corso dello scontro, ma le indagini sono ancora in corso per ricostruire l’esatta dinamica e identificare tutti i responsabili.

L’animale, gravemente ferito, è stato trasportato in una clinica veterinaria, dove però è deceduto poco dopo.

Accertamenti in corso e possibili denunce

Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e polizia locale. Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e identificare i responsabili. Probabiloe che scattino denunce.

