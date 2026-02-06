Si schianta in auto contro una casa, morto a 19 anni. Il giovane ha cessato di vivere in ospedale dopo quattro giorni.

Si schianta in auto contro una casa, morto a 19 anni

Non ce l’ha fatta Reda Ohuenna, un giovane di 19 anni residente a Molare (nell’Alessandrino) rimasto gravemente ferito in un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato lungo la strada che collega Ovada al paese. Dopo giorni di ricovero in condizioni critiche, il ragazzo è morto all’ospedale di Alessandria, dove era stato trasferito d’urgenza e affidato alle cure del reparto di rianimazione.

L’incidente si era verificato poco prima delle 3 di notte. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, l’auto condotta dal giovane era uscita improvvisamente di carreggiata, finendo la sua corsa contro un’abitazione situata a ridosso della strada. L’impatto era stato particolarmente violento. A bordo del veicolo viaggiava anche un amico, rimasto ferito in modo meno grave.

L’intervento dei soccorritori

A lanciare l’allarme erano stati i residenti della zona, svegliati nel cuore della notte da un fortissimo boato. Sul posto erano intervenuti i mezzi di soccorso del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Le condizioni del conducente erano apparse da subito disperate e il trasporto in ospedale era avvenuto in codice rosso.

Reda Ohuenna era molto conosciuto in paese. Appartenente alla terza generazione di una famiglia da lungo tempo residente a Molare, stava costruendo il proprio futuro professionale nel settore meccanico. Aveva conseguito la qualifica di operatore meccanico alla Casa di Carità di Ovada e stava proseguendo il suo percorso formativo attraverso un apprendistato con l’azienda presso cui lavorava.

Il giovane lascia il padre, la madre, un fratello e una sorella. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità locale: numerosi i messaggi di cordoglio diffusi sui social.

