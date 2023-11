Schianto frontale contro una ruspa, muore 75enne. Terribile impatto tra i due veicoli, nulla da fare per il pensionato.

Schianto frontale contro una ruspa, muore 75enne

Un uomo di 75 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, sabto 18 novembre, a seguito di un incidente stradale avvenuto a Valle San Bartolomeo, in provincia di Alessandria. Con la sua vettura, l’uomo ha impattato in modo pressoché frontale contro una ruspa.

Terribile l’impatto, e ad avere la peggio è stato il conducente dell’auto, che è rimasto esanime nell’abitacolo. Ancora da stabilire la dinamica dell’episodio e anche le cause: quel tratto di strada è rettilineo e non presenta particolari criticità.

LEGGI ANCHE: Violento frontale tra auto e moto, muore centauro di 58 anni

L’arrivo dei soccorritori

Sul posto si sono portati gli operatori sanitari del 118, oltre alla polizia stradale di Alessandria per i rilievi di prassi. I sanitari hanno cercato in tutti i modi di rianimare il pensionato, ma non c’è stato nulla da fare. Alla fine si è dovuto constatarne il decesso. Il traffico ha subito forti rallentamenti durante le operazioni di soccorso e sgombero dei veicoli.

Sarà l’autorità giudiziaria a decidere se restituire subito il corpo ai familiari, o se invece procedere con un’autopsia.

Foto d’archivio