Schianto frontale sulla provinciale, morta una donna di 54 anni. I soccorritori non hanno potuto fare nulla, ferite nell’impatto altre due persone.

Terribile schianto l’altro giorno sulla provinciale che collega Castellamonte alle frazioni Campo e Muriaglio, nel Canavese. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Castellamonte giunti sul posto per i rilievi, una Fiat Panda e una Lancia Y si sono scontrate frontalmente. Lo riportano i colleghi di Prima il Canavese.

Il bilancio è tragico: una donna di 54 anni anni, Lorenza Ardissone, 54 anni di Castellamonte, ha perso la vita. Ferita gravamente un’altra donna mentre una terza è rimasta contusa ma in modo meno grave.

Un impatto violentissimo

La dinamica e le eventuali responsabilità dell’accaduto, come accennato, sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Sta di fatto che l’impatto tra la Lancia Y sulla quale viaggiava la vittima e la Fiat Panda con le altre due donne a bordo è stato violentissimo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre una delle ferite dalle lamiere dell’auto. Presente il personale del 118, arrivato anche con un elicottero atterrato nei prati adiacenti alla strada.

Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei medici, per la donna alla guida della Lancia Y non c’è stato nulla da fare. Le due donne a bordo della Fiat Panda sono rimaste ferite.

