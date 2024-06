Scomparso un 68enne, ricerche anche in tutto il Novarese. Achille Carlo Cucchetti è uscito di casa in tenuta da mountain bike e non è più tornato.

Ricerche in corso in tutta la zona a seguito della scomparsa di Achille Carlo Cucchetti, 68 anni, che manca dalla sua casa di Inveruno, centro dell’Ovest Milanese, dalla mattinata di martedì 4 giugno.

Secondo quanto riferito dai familiari, l’uomo era uscito di casa con vestiti tecnici da ciclismo e con una bici mountain bike bianca con gomme da strada, ma non è ancora tornato.

Segnalazione ai carabinieri

La famiglia ha sporto regolare denuncia di scomparsa ai carabinieri. Chi avesse notizie di qualsiasi genere che possono aiutare nelle ricerche può contattare le forze dell’ordine della propria zona.

