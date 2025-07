Muore mentre sta pescando: ritrovato nel torrente un uomo di 41 anni. Il corpo senza vita è stato recuperato solo a notte fonda dai soccorritori.

Muore mentre sta pescando: ritrovato nel torrente un uomo di 41 anni

È stato ritrovato senza vita nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 giugno il corpo senza vita di un pescatore. E’ accaduto a Casale Corte Cerro, centro poco sopra Omegna. La vittima si chiamava Francesco Ranghino, 41 anni, ed era residente nella vicina frazione di Arzo. L’uomo era uscito in mattinata per pescare e non aveva fatto ritorno a casa, facendo scattare l’allarme tra i familiari.

L’allarme dai familiari

Il ritrovamento è avvenuto intorno all’una di notte nel torrente rio Gaggiolo, a Casale, uno dei corsi d’acqua che il 41enne era solito frequentare per la pesca. Le ricerche erano partite alle 23.30 dopo un primo tentativo autonomo da parte dei parenti. E hanno coinvolto un ampio dispiegamento di forze: il Soccorso alpino della stazione di Omegna, il Soccorso alpino della Guardia di finanza, i vigili del fuoco della zona e il gruppo ricerca della Protezione civile provinciale.

La zona impervia e la fitta vegetazione hanno reso difficile l’accesso ai luoghi delle ricerche, impedendo anche l’intervento dell’elisoccorso notturno, abilitato ma impossibilitato ad atterrare in sicurezza. Il decesso dell’uomo è da imputare a una brutta caduta.

Un altro intervento nella stessa notte

Sempre nella notte, un secondo intervento ha visto impegnata la stazione della Valle Vigezzo del Soccorso Alpino: un escursionista tedesco ha accusato un malore durante un’uscita in montagna. I soccorritori lo hanno raggiunto, assistito e trasportato a valle. L’uomo è stato affidato ai sanitari alle ore 6, direttamente nel parcheggio dove lo attendeva un’ambulanza.

