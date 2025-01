Sconcerto a Biella: morto improvvisamente il compagno della candidata sindaca. Lutto per Sandro Castellani: si è sentito male la scorsa notte, nulla da fare per lui.

È morto all’improvviso, a soli 57 anni, Sandro Castellani, compagno di Marta Bruschi, che alle ultime elezioni era stata candidata sindaca del centrosinistra alle ultime elezioni di Biella. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella. Stando a quanto si apprende, l’uomo si sarebbe sentito male nella notte tra domenica e lunedì. Fatale un improvviso malore, probabilmente un infarto. Nonostante gli sforzi, i medici non sono riusciti a salvargli la vita.

La vicinanza del Partito democratico

Il Pd biellese ha diffuso una nota in cui esprime vicinanza a Marta Bruschi. «Noi come Pd ci stringiamo a Marta con tutto il nostro affetto, le siamo vicini per questo immenso dolore, affinché possa affrontare con forza e coraggio questo difficile momento per lei e per la sua piccola».

Sandro Castellani lascia anche un’altra figlia. Originario di Biella, ma da tempo trasferitosi a Zumaglia, lavorava da anni per il Gruppo Banca Sella, era in Hype dal 2020.

