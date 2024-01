Scontro tra vettura e camion, automobilista ricoverato in gravi condizioni a Novara. Impatto frontale tra i due veicoli, probabilmente dovuto a un colpo di sonno.

C’è forse un colpo di sonno, o una distrazione, all’origine del violento impatto tra auto e autoarticolato avvenuto prima dell’alba alla periferia di Novara. L’incidente ha coinvolto un uomo di 43 anni, che avrebbe deviato la sua auto verso la mezzeria al sopraggiungere del tir. Nonostante il tentativo del conducente del mezzo pesante di evitarlo, l’urto è stato inevitabile.

Il conducente dell’auto, 43 anni, ha riportato gravi ferite nell’impatto frontale. Il personale del 118 è intervenuto prontamente, trasportandolo in ospedale con codice rosso. I carabinieri e la polizia locale sono giunti sul luogo per i rilievi e la gestione del traffico. La strada provinciale 11, all’altezza dell’azienda “Fasoli Piante”, è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni.

Il ferito intrappolato nelle lamiere

I vigili del fuoco di Novara sono intervenuti per affrontare la situazione critica. La squadra ha constatato l’entità dello scontro frontale tra l’autovettura e l’autotreno. Il conducente dell’auto è rimasto intrappolato tra le lamiere, richiedendo l’intervento dei pompieri per il taglio del metallo e l’estrazione.

La persona ferita è stata trasportata in ospedale Maggiore di Novara sotto la supervisione della Croce rossa. I carabinieri hanno eseguito i rilievi necessari per comprendere le dinamiche dell’incidente. Il intervento dei vigili del fuoco si è concluso alle 8, con la riapertura della strada in senso alternato. Il traffico proveniente da Orfengo è stato deviato attraverso Casalvolone, mentre la situazione lungo la strada di Ponzana è rimasta critica tra veicoli e trattori.

