Scontro fra tre motociclette, morti due ragazzi di 18 e 21 anni

Nuova tragedia in Val Susa. Due giovanissimi motociclisti, Luca Bramard, 21 anni, residente a Mazzè, e Ivan Perron, 18 anni, di Bussoleno, hanno perso la vita ieri, domenica 30 agosto, in un incidente stradale avvenuto a Giaglione. Lo schianto si è verificato intorno alle 16.30 lungo la strada statale 25 del Moncenisio e ha coinvolto complessivamente tre moto.

Il terzo motociclista, un ragazzo di 21 anni residente a Novalesa, è rimasto ferito. Soccorso dal personale del 118 di Azienda Zero, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Susa. Le sue condizioni non sono gravi. Per Bramard e Perron, invece, i soccorritori non hanno potuto fare nulla.

Gli amici arrivati sul luogo della tragedia

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, ai quali spetta ora ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire le cause dello scontro. La notizia si è rapidamente diffusa e diversi amici dei ragazzi coinvolti hanno raggiunto la zona, trovandosi davanti a una scena drammatica.

La statale 25 torna così al centro dell’attenzione per il tema della sicurezza. Chi percorre abitualmente questa arteria segnala da tempo comportamenti pericolosi e velocità elevate, tanto che lungo il tracciato vengono effettuati controlli da parte delle forze dell’ordine.

Quattro giovani morti in pochi giorni

La tragedia di domenica arriva appena due giorni dopo un altro gravissimo incidente avvenuto nella stessa zona. Venerdì 28 agosto due giovani di 22 e 23 anni, entrambi di Genova, avevano infatti perso la vita sulla A32 Torino-Bardonecchia, nei pressi della galleria di Giaglione. In pochi giorni il territorio piange dunque quattro giovani vittime della strada. Due tragedie distinte, avvenute a breve distanza l’una dall’altra, che hanno segnato drammaticamente l’ultimo fine settimana di agosto.

Foto d’archivio

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