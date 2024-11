Si butta dal quarto piano dopo un brutto voto: 13enne gravissimo. Il ragazzo è stato ricoverato al Regina Margherita.

Si è lasciato cadere dal quarto piano di casa: un gesto estremo messo in atto l’altra sera da da un tredicenne residente nella zona di Pinerolo. E la ragione potrebbe essere il cattivo rendimento a scuola.

Il ragazzino in quel momento era da solo in casa: e avrebbe lasciato ai genitori un biglietto di spiegazioni, prima di scavalcare la ringhiera del balcone e lasciarsi andare nel vuoto. A lanciare l’allarme sono stati i passanti.

L’intervento del 118

I soccorsi sono arrivati nel giro di pochi minuti: per fortuna il ragazzo era ancora vivo, ma le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. In un primo momento è stato portato all’ospedale di Pinerolo, poi in elicottero è stato trasferoito al Regina Margherita di Torino. Come riportano i colleghi di Prima Torino, dopo un importante intervento è ora ricoverato in terapia intensiva, intubato e in prognosi riservata con un importante trauma al torace e fratture a braccia e gambe. Le sue condizioni risultano stabili.

Indagini in corso

Intanto i carabinieri della compagnia di Pinerolo stanno cercando di ricostruire i fatti degli ultimi giorni per rispondere alle tante domande che questo caso solleva. Cosa ha spinto un ragazzino così giovane ad un gesto così estremo? Da capire se avesse ricevuto un rimprovero di troppo e da chi, o se sentisse la pressione dell’ultimo anno, preoccupato magari di non superare l’esame di giugno.

