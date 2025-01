Si sente male durante l’allenamento di basket, muore a 9 anni. Probabilmente il bambino è satto ucciso da una emorragia cerebrale.

Si sente male durante l’allenamento di basket, muore a 9 anni

Sconcerto e dolore a Torrazza Piemonte per la prematura scomparsa di Nicolò Cazzamani, un bimbo di soli 9 anni. La notizia della tragica perdita è giunta nella mattinata di ieri, sabato 25 gennaio, gettando nello sconforto un’intera comunità. Lo riportano i colleghi di Prima Chivasso.

Nel pomeriggio di venerdì Nicolò stava partecipando a un allenamento sportivo in palestra con la Asd Pallacanestro Chivasso. A un certo punto ha cominciato a sentirsi male, e ha vomitato. Sulle prime sembrava andare meglio, ma pochi minuti dopo la situazione è precipitata. Un medico, padre di un altro bambino presente in palestra, ha provato a portargli i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

Il volo verso il Regina Margherita

Nicolò è stato portato inizialmente al pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso, poi in elicottero all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino. Non c’è stato niente da fare: il bambino ha cessato di vivere qualche ora dopo. Vista la Tac, probabilmente si tratta di emorragia cerebrale.

Un paese sconvolto

In queste ore molti sono coloro che ricordano il piccolo Nicolò. Anche l’amministrazione comunale di Torrazza Piemonte sulla propria pagina social scrive: «L’amministrazione e tutta la comunità si stringe intorno alla famiglia. Una notizia che nessuno di noi avrebbe voluto sentire. Il tuo sorriso Nicolò resterà per sempre negli occhi e nel cuore di tutti noi che abbiamo avuto la fortuna immensa di conoscerti».

In occasione del funerale verrà proclamato il lutto cittadino.

