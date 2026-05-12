Tragedia sul Monte Bianco, sciatore muore travolto da una valanga

Una valanga ha travolto l’altro giorno tre sciatori francesi impegnati sulla parete nord dell’Aiguille du Plan, nel Massiccio del Monte Bianco, provocando la morte di uno dei giovani. L’incidente è avvenuto sulle Aiguilles de Chamonix, in territorio francese. La vittima faceva parte di una comitiva composta da tre sciatori tra i 20 e i 25 anni.

Secondo le prime ricostruzioni diffuse dal Peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix, la massa di neve si sarebbe improvvisamente staccata mentre il gruppo stava affrontando una delle discese più tecniche della zona. Per uno dei ragazzi non c’è stato nulla da fare: è stato trascinato a valle e ritrovato senza vita dai soccorritori.

Valanga sull’Aiguille du Plan: un morto e due feriti

L’allarme è scattato poco dopo mezzogiorno, quando alcuni presenti hanno segnalato il distacco della valanga sulla parete nord dell’Aiguille du Plan. Le squadre di soccorso sono intervenute rapidamente in un’area considerata particolarmente impegnativa dal punto di vista tecnico e alpinistico.

I soccorritori hanno recuperato il corpo senza vita del giovane ai piedi della parete. Gli altri due sciatori, rimasti bloccati in montagna dopo il distacco della neve, sono stati raggiunti e messi in sicurezza prima del trasferimento all’ospedale di Sallanches per accertamenti e cure mediche.

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Gli sciatori avevano dispositivi Artva

Secondo quanto emerso nelle ore successive all’incidente, tutti e tre i giovani erano dotati di Artva, i dispositivi elettronici utilizzati nella ricerca di persone travolte da valanghe. Gli apparecchi consentono ai soccorritori di localizzare rapidamente eventuali dispersi sotto la neve.

Le autorità francesi stanno ora ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto e valutando le condizioni del manto nevoso presenti al momento del distacco. La parete nord dell’Aiguille du Plan è conosciuta tra gli appassionati di sci estremo e alpinismo per la sua elevata difficoltà tecnica e per i rischi legati alla stabilità della neve. Lo riporta Aosta Sera.

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