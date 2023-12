Tragedia sulla strada per Malpensa: muore un 22enne, gravissimo l’amico. L’auto si è schiantata contro il guard-rail. Indenne un terzo passeggero.

Tragedia sulla strada per Malpensa: muore un 22enne, gravissimo l’amico

Un 22enne ha perso la vita e un 19enne è ricoverato in gravi condizioni a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto l’altra notte sulla statale 36, in direzione Malpensa, all’uscita di Buscate nord. Il sinistro ha coinvolto un’Audi occupata da tre giovani, che si è schiantata contro il guard-rail per cause ancora da accertare. Incolume il terzo passeggero.

Come riporta Prima Milano Ovest, la vittima è Nicolò Sposaro di Nosate, deceduto pochi minuti dopo l’impatto. Nicolò, cuoco nel paese, era noto per la sua grande passione per l’Inter. Il sindaco di Nosate ha ricordato Nicolò come un “bravissimo ragazzo che lascia un bel ricordo in tutti”.

Grave uno dei passeggeri

Il passeggero di 19 anni, proveniente da Boffalora Ticino, è stato trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano dai soccorritori del 118. Attualmente le sue condizioni sono definite gravissime. Il terzo occupante dell’auto, un 20enne di Novara, è rimasto illeso.

Cinque ore di lavoro per i soccorritori

L’incidente è avvenuto intorno alle 2.10, e le complesse operazioni di soccorso sono state effettuate dai vigili del fuoco di Inveruno, che hanno lavorato per cinque ore consecutive. Le indagini sull’accaduto sono ora affidate alla polizia stradale di Magenta. La Curva Nord dell’Inter ha reso omaggio a Nicolò Sposaro, testimoniando la sua passione per la squadra calcistica.