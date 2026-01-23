Travolto da un macchinario per il fieno: muore a 24 anni. Il giovane è rimasto incastrato durante una lavorazione: a scoprire la tragedia sono stati i colleghi.

Travolto da un macchinario per il fieno: muore a 24 anni

Un drammatico incidente sul lavoro si è verificato l’altra sera a Brusasco, poco lontano da Crescentino. A perdere la vita è stato Andrea Cricca, 24 anni, residente a Monteu da Po, dipendente di un’azienda agricola.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava operando su un macchinario utilizzato per il carico e la lavorazione del fieno, un carro autocaricante. Improvvisamente, per cause ancora da chiarire è rimasto incastrato all’interno dell’attrezzatura. L’allarme è scattato quando alcune persone presenti in azienda si sono accorte che Andrea non rispondeva e non si trovava più nei pressi dell’area di lavoro. La tragica scoperta è avvenuta poco dopo, ma per il ragazzo non c’era ormai più nulla da fare.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 dell’Azienda Zero, con i mezzi della Croce rossa di Crescentino. I soccorritori sono stati chiamati anche per assistere i familiari della vittima, giunti rapidamente in cascina: la madre del giovane ha avuto un malore alla notizia dell’accaduto ed è stata assistita dal personale sanitario.

Nonostante la posizione isolata e non facilmente raggiungibile di cascina Castellazzo, sulle colline tra Brusasco e Brozolo, i mezzi di emergenza sono arrivati in pochi minuti. Insieme ai sanitari sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cavagnolo, che hanno avviato i primi accertamenti.

Peresenti anche gli ispettori Spresal

Come da prassi, l’area è stata messa a disposizione degli ispettori dello Spresal dell’Asl To4, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e di verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Le indagini sono coordinate dalla procura della Repubblica di Ivrea.

Atteso anche l’intervento del medico legale dell’Asl To4 per i primi rilievi, che proseguiranno successivamente anche nelle camere mortuarie dell’ospedale di Chivasso. Lo riportano i colleghi di Prima Chivasso.

