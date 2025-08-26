Travolto da un seracco, alpinista perde la vita sul Monte Bianco. La vittima è uno scalatore lombardo, che procedeva con un compagno.

Un alpinista italiano è morto nella mattinata di domenica sul versante francese del Monte Bianco. Una tragedia originata dalla caduta di un seracco sul Mont Blanc du Tacul. L’uomo stava scalando insieme a un compagno, quando entrambi sono stati travolti dal crollo di un seracco staccatosi poco sopra di loro. Lo riportano i colleghi di Aosta Sera.

La vittima e l’amico, residenti in Lombardia, erano partiti dal rifugio Torino. Per uno dei due non c’è stato nulla da fare, l’altro invcce è rimasto solo ferito.

L’intervento di soccorso

L’alpinista ferito stato trasportato dal Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne di Chamonix all’ospedale di Sallanches. Era molto provato dall’accaduto, ma non risulta in pericolo di vita. Per l’altro alpinista, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. I soccorritori sono stati allertati da altre cordate nell’area.

Si è trattato del secondo decesso in due giorni, sul Bianco: un 38enne austriaco aveva perso la vita sabato, nella discesa dalla cresta des Bosses.

