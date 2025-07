Trovato il corpo carbonizzato di un giovane vicino a un distributore di benzina. Indagano i carabinieri: si ipotizza un gesto volontario, ancora da chiarire le motivazioni.

Un drammatico episodio ha sconvolto la comunità di San Maurizio Canavese nella tarda serata di domenica. Il corpo senza vita di un giovane di 28 anni è stato ritrovato completamente carbonizzato nei pressi di un distributore di carburante alla periferia del paese. Lo riportano i colleghi di Prima il Canavese.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato le fiamme e il fumo provenire dall’area. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco di San Maurizio, che hanno domato le fiamme, e i carabinieri della compagnia di Venaria Reale, ora impegnati nelle indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

Ipotesi di gesto volontario

Secondo le prime ricostruzioni, l’ipotesi prevalente è quella di un gesto volontario. Le modalità del ritrovamento e alcuni elementi raccolti sul posto spingerebbero gli investigatori a considerare il suicidio come la pista più probabile, anche se al momento non sono emersi dettagli sulle motivazioni che potrebbero aver spinto il giovane a un simile gesto. Non si esclude, comunque, che vengano disposti accertamenti medico-legali e approfondimenti investigativi per escludere del tutto altre possibilità.

La notizia ha rapidamente fatto il giro del paese, suscitando sgomento e dolore. Chi conosceva il ragazzo lo descrive come una persona riservata. Al momento, nel massimo riserbo, le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire le ultime ore della sua vita.

Foto d’archivio

