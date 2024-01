Uccide il marito a coltellate, arrestata 46enne di origini vercellesi. Caryl Menghetti avrebbe assassinato il consorte di dieci anni più anziano di lei.

Uccide il marito a coltellate, arrestata 46enne di origini vercellesi

Omicidio l’altro giorno in una villetta di via Cascina Lombarda a Martinengo nel Bergamasco. Ed è stata arrestata una donna di 46 anni, Caryl Menghetti, originaria della provincia di Vercelli. A quanto pare una persona sofferente da tempo di disturbi psichiatrici.

Sarebbe stata lei ad uccidere il marito, Diego Rota di 56 anni. Sembra che non più tardi di ieri mattina fosse stata visitata all’ospedale di Treviglio, appunto per una visita psichiatrica.

Il giorno prima era all’ospedale con il marito

Era stato il marito, di professione operaio nel bergamasco, ad accompagnare la moglie (proprio il giorno precedente il delitto) in ospedale a Treviglio secondo quanto riferito da fonti dei carabinieri di Bergamo e Treviglio. La coppia – nella foto ritratta in un momento felice di cinque anni fa, poco prima della nascita della figlia che ora ha 5 anni – era poi rientrata a casa.

Nella nottata, la tragedia. Sembra che già nel 2020 Caryl Menghetti avesse fatto ricorso alle cure degli specialisti della psichiatrica di Treviglio.

Come riporta Prima Bergamo, sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Treviglio, che hanno portato in caserma la donna. Non sono emersi al momento elementi che possano ricondurre l’omicidio a pregressi episodi di maltrattamenti in famiglia. Secondo la prima ricostruzione non vi erano criticità nel rapporto di coppia, ma la donna nell’ultimo periodo aveva vissuto delle problematiche lavorative e personali che avevano inciso in modo assai rilevante sul suo stato emotivo.