Un rullo gli schiaccia una gamba, operaio in codice rosso. Infortunio nella cartiera di Momo, il ferito non è comunque in pericolo di vita.

Momenti di paura nella giornata di ieri, martedì 6 maggio, alla cartiera di Momo, nel Novarese. Un operaio ha dovuto essere portato al pronto soccorso con codice rosso dopo che la sua gamba era finita sotto il rullo di un macchinario. Per fortuna, nonostante l’allarme e l’urgenza della situazione, non c’è nessun pericolo di vita per l’operaio. La gamba ha una frattura scomposta, me non così grave da compromettere l’utilizzo dell’arto una volta rinsaldato l’osso.

Insomma, in parte gli iniziali timori che fosse accaduto qualcosa di irreparabile sono rientrati.

Indagini in corso

Resta ovviamente da stabilire con precisione la dinamica dell’episodio, e come abba potuto accadere che un operaio finisse in quella situazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri di zona e anche i funzionari dello Spresal. Sarà soprattutto a questi ultimo il compito di verificare se l’infortunio è insorto a causa di qualche negligenza, o se si è trattato di una disgrazia del tutto imprevedibile.

