Sconcerto a Borgosesia per la scomparsa di “Silia”: aveva solo 49 anni. Questa mattina il funerale nella chiesa parrocchiale. Tantissimi messaggi sui social.

Sconcerto a Borgosesia per la scomparsa di “Silia”: aveva solo 49 anni

Profondo cordoglio a Borgosesia e in tutta la Valsesia per la scomparsa di Vassilia Cassar, conosciuta da tutti come “Silia”, mancata all’età di 49 anni. Una notizia che nelle ultime ore si è diffusa rapidamente in città e nei paesi vicini, lasciando sgomenti amici, conoscenti e tante persone che la ricordano per il suo carattere solare e la sua disponibilità verso gli altri. La giovane donna era cresciuta in zona, anche se da qualche tempo si era trasferita.

A darne il triste annuncio sono la mamma Anna con Fausto, il papà Steeve, le sorelle Alessandra e Denise, insieme ai parenti e agli amici. Numerosissimi i messaggi comparsi sui social, dove in tanti hanno voluto lasciare un pensiero affettuoso per ricordare una donna descritta come sorridente, gentile e sempre pronta ad aiutare il prossimo. E anche amante degli animali, come si può anche vedere sul suo profilo social.

I ricordi degli amici

A ricordarla, tra gli altri, c’è l’ex musicista Luigi Dimino: «Un’altra mia coscritta… Sono stato lontano da Borgosesia per molti anni, ma ricordo ancora la tua risata, il tuo sorriso. Ciao Silia, un forte abbraccio alla famiglia». «Silia tesoro, eri così simpatica, solare… non riesco a crederci che non ci sei più» aggiunge un’amica.

E i ricordi si accavallano: «Ci eravamo incontrate non troppo tempo fa, sempre bella e sorridente… mi spiace veramente tantissimo… Condoglianze». «Un ricordo lontano, un frammento di scuola insieme… eri una bellissima ragazza, solare, sempre sorridente… te ne vai davvero troppo presto. Condoglianze alla famiglia». «Ti ricordo sempre sorridente e bella. Pronta ad aiutare chiunque soprattutto i tuoi amici animali in difficoltà».

Oggi il funerale

Parole che restituiscono il ritratto di una donna benvoluta e ricordata con affetto da tante persone del territorio. Il rosario è stato recitato nella serata di ieri, giovedì 7 maggio. I funerali saranno invece celebrati nella mattinata di oggi, venerdì 8 maggio, alle 11 nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, prima della prosecuzione verso il tempio crematorio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook