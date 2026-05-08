Tragedia a Gozzano: uomo di 66 anni trovato senza vita vicino alla sua auto. Aveva appena accompagnato la moglie dal medico.

Tragedia a Gozzano: uomo di 66 anni trovato senza vita vicino alla sua auto

Dramma nella mattinata di ieri, giovedì 7 maggio, a Gozzano, dove un uomo di 66 anni è stato trovato senza vita in viale Parona. Secondo quanto ricostruito, poco prima delle 10 l’uomo aveva accompagnato la moglie dal medico. Successivamente si era allontanato in auto dicendo di voler cercare parcheggio nelle vicinanze.

Una volta uscita dallo studio medico, la donna ha provato a contattarlo senza riuscire a ricevere risposta. Poco dopo ha notato la vettura ferma lungo la strada e, avvicinandosi, ha fatto la tragica scoperta.

Un atto deliberato

In un primo momento si era pensato a un malore improvviso, ma la situazione è apparsa subito molto più grave. Il corpo dell’uomo si trovava all’esterno dell’auto, con la portiera ancora aperta. Aveva una fascetta di plastica ancora intorno al collo.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori della Croce rossa, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, andate avanti per oltre un’ora. Presenti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. Nonostante i tentativi dei sanitari, però, per il 66enne non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato dai medici intervenuti sul posto.

Foto d’archivio

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