Gli alpini della Valsesiana oggi a Genova: inizia la grande Adunata nazionale. Il capoluogo ligure raggiunto da una ventina di penne nere che si erano messe in cammino una settimana fa.

Gli alpini della Valsesiana oggi a Genova: inizia la grande Adunata nazionale

A 25 anni dall’ultima volta, Adunata nazionale degli alpini torna a Genova. Un appuntamento attesissimo che da domani, 8 maggio, a domenica 10 maggio, porterà nel capoluogo ligure oltre 400mila persone tra alpini, familiari e visitatori, trasformando la città in un grande punto d’incontro tra memoria, tradizione e festa.

Il tema scelto per questa edizione sarà “Alpini faro per il futuro dell’Italia”, nel solco dei messaggi di solidarietà, impegno civile e vicinanza ai territori che da sempre caratterizzano il corpo degli alpini.

In vista del capoluogo ligure

Anche la sezione Valsesiana dell’Associazione nazionale alpini è pronta all’evento. Da venerdì scorso un gruppo dei camminatori valsesiani, capitanato dal presidente Valter Stragiotti, è in viaggio verso Genova. Dopo la partenza dalla sede Ana di Varallo, il gruppo ha attraversato Carpignano, Vercelli, Casale Monferrato, Alessandria, Novi Ligure e Isola del Cantone. Nella giornata di oggi, venerdì 8 maggio, il gruppo raggiungerà Genova.

Un’esperienza intensa anche dal punto di vista umano. «Le gambe e i piedi tengono – scherza il presidente –. Ovunque siamo passati abbiamo trovato una splendida accoglienza. Tanti amici e compagni ci hanno aspettato lungo il percorso per salutarci. È stata davvero bella l’ospitalità ricevuta in ogni tappa». Nei prossimi giorni i camminatori saranno raggiunti nel capoluogo ligure dagli altri gruppi alpini della Valsesia.

Appuntamento per tutte le penne nere

Intanto però sono in partenza anche tutti gli altri, quelli che raggiungeranno il capoluogo ligure in auto o in pullman: centinaia di penne nere, in molti casi accompagnati anche da familiari. Perché l’Adunata nazionale è sempre il momento più importante per chi porta avanti i valori delle penne nere, che sono anche i valori delle nostre montagne.

Il programma del fine settimana

Venerdì 8 maggio

Ore 9: alzabandiera in piazza De Ferrari

Omaggio ai Caduti all’Arco della Vittoria

Inaugurazione della Cittadella degli alpini ai Giardini Brignole

Ore 18.30: sfilata dei vessilli dal Porto Antico a piazza De Ferrari

Saluto ufficiale della città

Sabato 9 maggio

Ore 10.30: incontro internazionale a Palazzo Ducale con delegazioni estere e rappresentanti militari

Ore 13: lancio dei paracadutisti sul lungomare di corso Italia

Ore 16.30: messa nella Cattedrale di San Lorenzo

Sfilata del labaro Ana nel centro cittadino

Ore 20.30: concerto “Cori sotto la Lanterna” al Teatro Carlo Felice

Cori e fanfare alpine nelle vie del centro per tutta la giornata

Domenica 10 maggio

Ore 9: grande sfilata nazionale da piazza Corvetto a piazza della Vittoria

Partecipazione di circa 90mila alpini provenienti dall’Italia e dall’estero

Passaggio della “stecca” alla città di Brescia, sede della prossima Adunata

Ammainabandiera conclusivo

Eventi e iniziative in tutta la città

Per tutta la settimana Genova ospiterà oltre 200 tra cori e fanfare alpine, con esibizioni diffuse in piazze, chiese e teatri. Tra i punti centrali della manifestazione ci sarà la Cittadella degli alpini, spazio dedicato alle attività dell’Esercito e della Protezione civile Ana, con mezzi, dimostrazioni e iniziative aperte al pubblico.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook