Vanno in fiamme decine di rotoballe di fieno. LE FOTO

Vanno in fiamme decine di rotoballe di fieno. Difficile intervento dei vigili del vigili del fuoco per circoscrivere il rogo.

Una grosso quantità di fieno in forma di “rotoballe” compresse che prende fuoco e che richiede l’intervento contemporaneo di diverse squadre di vigili del fuoco per contenere le fiamme.

Il fatto è accaduto l’altro pomeriggio intorno alle 18 in un deposito situato a Verrua Savoia, centro appena sotto Crescentina e già in provincia di Torino.

Intervento lungo e difficile

Come riportano i colleghi di Prima Vercelli, è stato massiccio l’intervento di squadre dal vercellese. In particolare, sul posto si sono concentrati operatori provenienti dal comando centrale di Vercelli e dal distaccamento di Livorno Ferraris, a cui si sono unite le squadre volontarie di Trino e Santhià, e pure quelle di Torino.

Arrivate sul posto, le squadre hanno circoscritto l’incendio evitando che si propagasse al resto dell’area interessata. Come acvcennato, è stato un intervento tutt’altro che facile vista la grande infiammabilità del materiale. tra l’altro stipato in grande quantità. Solo dopo ore di lavoro i vigili del fuoco sono riusciti a mettere in sicurezza l’area interessata dal rogo.

