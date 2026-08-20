Vercelli piange Alberto Salis: addio al cardiologo amato dalla città

È morto l’altra mattina all’ospedale di Novara, Alberto Salis, 66 anni, cardiologo molto conosciuto a Vercelli e dintorni. Per lungo tempo è stato uno dei punti di riferimento della sanità cittadina. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione tra quanti lo avevano conosciuto come medico e come persona.

Salis lascia la moglie Elisabetta Robbone, i figli Matilde, Ines e Guglielmo, la mamma Andreina e i fratelli Antonio, Fiorella e Marina. In queste ore sono numerose le manifestazioni di vicinanza alla famiglia da parte di amici, colleghi e pazienti che negli anni avevano avuto modo di apprezzarne professionalità e disponibilità.

Una vita dedicata alla cardiologia

Per molti anni Alberto Salis ha rappresentato una presenza importante nella cardiologia vercellese, costruendo un rapporto di fiducia con generazioni di pazienti. Più recentemente era entrato nello staff del Sumai, nell’ambito dell’attività degli specialisti ambulatoriali impegnati nei servizi interni di cardiologia alla Piastra.

Parallelamente continuava a svolgere la libera professione nel suo studio di via Rosanna Re, a Vercelli. Un’attività che gli aveva permesso di mantenere un contatto diretto con tanti cittadini e che contribuisce a spiegare la vasta eco suscitata dalla sua morte in città.

Venerdì l’ultimo saluto in Duomo

La comunità vercellese potrà stringersi attorno alla famiglia domani, venerdì 21 agosto, quando alle 11.30 saranno celebrati i funerali in duomo. Sarà il momento dell’ultimo saluto a un professionista che ha legato una parte importante della propria vita alla cura delle persone.

Il momento di preghiera che precederà le esequie è invece fissato per questo pomeriggio alle 17.30, con la recita del rosario nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Due appuntamenti nei quali è attesa la partecipazione di quanti desiderano ricordare Alberto Salis e manifestare la propria vicinanza ai suoi familiari. Lo riportano i colleghi di Prima Vercelli.

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