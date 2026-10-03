Rissa davanti al bar: due uomini accoltellati, uno è grave

Violenta rissa nelle ultime ore a Vercelli, davanti al Bar dello Sport di viale Rimembranza, dove due uomini tra i 40 e i 45 anni sono rimasti feriti con un’arma da taglio. Uno dei due ha riportato conseguenze particolarmente serie ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

L’altro ferito è stato invece ricoverato in codice giallo. Entrambi sono stati trasferiti all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli, mentre sul luogo dell’aggressione sono intervenuti immediatamente i sanitari e le forze dell’ordine.

Sul posto ambulanza e carabinieri

L’allarme ha fatto arrivare in viale Rimembranza un’ambulanza medicalizzata e i carabinieri della compagnia di Vercelli. I soccorritori hanno prestato le prime cure ai due uomini, prima del trasferimento al pronto soccorso.

L’area è stata intanto interessata dagli accertamenti necessari per chiarire quanto accaduto. La lite è degenerata fino all’uso di un’arma da taglio, ma restano da definire con precisione le varie fasi dello scontro.

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Indagini ancora in corso

I carabinieri stanno raccogliendo elementi e testimonianze per ricostruire la dinamica della rissa e capire che cosa abbia dato origine al confronto. L’obiettivo è anche identificare tutte le persone coinvolte nell’episodio.

L’intervento è ancora in corso e il quadro potrà quindi essere aggiornato nelle prossime ore. Le condizioni del ferito più grave restano al centro dell’attenzione, mentre proseguono gli accertamenti investigativi.

Foto d’archivio

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