Lozzolo, 11enne in bici contro un furgone: trasportato in elicottero a Torino

Un ragazzino di 11 anni di Gattinara è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi, domenica 4 ottobre, mentre stava andando in bicicletta con alcuni amici. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30 a Lozzolo, durante la discesa da via La Rua verso via Garibaldi.

Secondo le prime informazioni, il giovane ha perso il controllo della bicicletta ed è finito contro un furgone parcheggiato lungo la strada sottostante. L’impatto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorritori.

Il trasferimento a Torino

Sul posto è stato fatto arrivare anche l’elisoccorso. Dopo le prime cure, il ragazzino è stato trasferito in elicottero a Torino per ulteriori accertamenti e per le cure del caso.

Dalle prime informazioni raccolte, il giovane era cosciente dopo l’incidente, un elemento che ha fatto sperare in condizioni meno gravi rispetto alla dinamica dello schianto.

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Gli accertamenti sull’incidente

Resta da ricostruire con precisione come il ragazzino abbia perso il controllo della bicicletta nella discesa. Il furgone contro il quale è finito era parcheggiato lungo via Garibaldi, all’incrocio con via La Rua.

Le condizioni del giovane saranno valutate nelle prossime ore dai sanitari di Torino.

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