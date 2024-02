Auto fuori strada tra Gattinara e Lozzolo, finisce capottata. E’ finita al pronto soccorso la giovane donna che era al volante.

Incidente nella mattinata di ieri, martedì 20 febbraio, lungo la strada 142 Biella-Laghi nel tratto tra Gattinara e Lozzolo. Per cause ancora da chiarire, una Fiat 500 è uscita di strada, centrando il muretto di un sifone della roggia che corre a lato strada.

L’imbatto ha fatto capottare la vettura, che ha terminato la sua corsa poco più avanti.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118, oltre alle forze dell’ordine per i rilievi di prassi. A bordo della Fiat 500 c’era una giovane donna che è stata portata in ambulanza al pronto soccorso per essere presa in cura.

Poi la vettura è stata raddrizzata, in attesa del carroattrezzo che l’ha portata in carrozzeria.