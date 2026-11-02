Gattinara, il ricordo di Franco Lamolinara diventa un dono per aiutare chi aiuta

Un nuovo gesto di solidarietà nel nome di Franco Lamolinara. Nelle scorse settimane, a Gattinara, l’associazione “Bontà&Coraggio” ha donato 500 euro alla Croce rossa cittadina, guidata dal presidente Giovanni Mora. Un contributo destinato a sostenere le attività del comitato locale, che rappresenta anche un segno concreto del legame tra le realtà associative del territorio e della volontà di continuare a lavorare insieme per la comunità.

L’associazione è nata per iniziativa dei familiari di Franco Lamolinara, l’ingegnere gattinarese rapito in Nigeria nel 2011 e rimasto ucciso durante il blitz organizzato l’8 marzo 2012 per liberarlo insieme a un altro tecnico prigioniero. La famiglia ha scelto di trasformare il dolore in solidarietà, portando avanti quello spirito di generosità e attenzione verso gli altri che aveva sempre contraddistinto Franco.

L’impegno nel ricordo di Franco Lamolinara

«Papà era un uomo buono e coraggioso e un gattinarese vero – racconta Mattia Lamolinara, figlio dell’ingegnere – amava moltissimo la sua città, si impegnava tanto con le varie associazioni ed era sempre in prima linea nell’organizzazione di iniziative e manifestazioni. Gli volevano tutti bene». Un legame profondo con Gattinara e con la sua gente, che la famiglia continua a coltivare attraverso l’attività dell’associazione.

«Abbiamo chiamato l’associazione “Bontà&Coraggio” perché vogliamo che le persone ricordino papà per queste sue qualità – continua Mattia –. Organizziamo eventi benefici e raccogliamo fondi che destiniamo alle associazioni di Gattinara. Non sono i classici aiuti generalizzati, ma gesti concreti sotto forma di donazioni o acquisti di materiali, presidi, beni».

Aiuti concreti per le associazioni del territorio

L’attività di “Bontà&Coraggio” si fonda soprattutto sull’ascolto delle necessità delle realtà locali. L’obiettivo non è distribuire contributi indistinti, ma individuare situazioni nelle quali un sostegno economico o materiale possa fare la differenza. Un modello di solidarietà costruito sulle esigenze effettive delle associazioni, che permette di intervenire in maniera mirata e di rispondere alle richieste che arrivano dal territorio.

«Siamo in costante contatto con chi, come noi, è attivo nel sociale e non solo – spiega ancora Mattia Lamolinara –. Le realtà ci segnalano bisogni, casi, esigenze e noi rispondiamo sempre con generosità ed entusiasmo, proprio come avrebbe fatto mio padre». È in questo spirito che si inserisce anche la donazione alla Croce rossa di Gattinara, una delle organizzazioni impegnate quotidianamente al servizio della popolazione.

Computer e tablet per le attività della Croce rossa

Il contributo ricevuto sarà utilizzato per migliorare le dotazioni tecnologiche del comitato cittadino. I 500 euro serviranno all’acquisto di materiale informatico, in particolare computer e tablet, strumenti utili sia per la preparazione dei volontari sia per l’organizzazione delle attività. Un aiuto che consentirà di rafforzare il lavoro svolto dalla Croce rossa anche dietro le quinte, negli aspetti formativi e gestionali.

«Siamo molto grati all’associazione “Bontà&Coraggio” per questo gesto – sottolinea Giovanni Mora, presidente della Croce rossa di Gattinara –. Utilizzeremo la donazione per l’acquisto di materiale informatico, tablet e computer, destinato alle attività di formazione e informazione e a supporto di quelle logistiche e amministrative». Un’altra iniziativa che mantiene viva la memoria di Franco Lamolinara attraverso gesti concreti a favore della sua città.

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