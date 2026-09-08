Gattinara saluta Paolo Barbaglia: domani il funerale nella chiesa di San Pietro

E’ stato fissato per domani, mercoledì 9 settembre, alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Gattinara il funeralo di Paolo Barbaglia, il 57enne morto venerdì 4 settembre dopo un incidente con il monopattino sulla provinciale 594, nel territorio di Lenta. Al termine della cerimonia funebre il corteo proseguirà verso il cimitero locale per la sepoltura.

Il primo momento di raccoglimento è invece previsto per oggi, martedì 8 settembre. Alle 18, sempre nella chiesa di San Pietro, sarà recitato il rosario. Ad annunciare la scomparsa sono la mamma Rina, i figli Mattia e Nicolò, il fratello Tiziano, la sorella Loredana, la compagna Mary e gli altri familiari.

La tragedia sulla provinciale

Barbaglia aveva perso la vita nel tardo pomeriggio di venerdì mentre percorreva in monopattino la provinciale 594. All’altezza di un dosso era caduto sull’asfalto riportando ferite gravissime. Alcuni automobilisti di passaggio avevano dato l’allarme, ma all’arrivo dei soccorritori per il 57enne non c’era stato nulla da fare.

I carabinieri avevano effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica. Dai primi accertamenti non erano emersi indizi relativi alla presenza di altri veicoli nell’incidente. Le verifiche, coordinate dalla procura di Vercelli, sono state avviate per stabilire con precisione le cause della caduta.

Una vita dietro il bancone

La notizia della morte di Paolo Barbaglia ha suscitato profondo cordoglio a Gattinara, dove il 57enne era molto conosciuto. Per anni aveva lavorato nel settore dei locali e della ristorazione, diventando un volto familiare per moltissime persone della città e del territorio.

Tra le esperienze più recenti c’era stata la gestione dell’Orso Cafè di corso Valsesia. In precedenza aveva lavorato anche a Biella e Borgosesia e gestito la piscina di Roasio. Molti lo ricordano soprattutto per il Birimbao, locale condotto per anni insieme al fratello Tiziano.

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