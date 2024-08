Gattinarese di 90 anni è campione del mondo della mezza maratona. Angelo Cerello ha vinto la gara di categoria ai campionati di Stoccolma.

Gattinarese di 90 anni è campione del mondo della mezza maratona

A 90 anni il attinaese Angelo Cerello conquista il titolo di categoria ai campionati del mondo in Svezia di mezza maratona. Ha chiuso con il tempo di 2 ore 31 minuti e 15 secondi. Un risultato di prestigio, una corsa portata a termine con intelligenza. Il pluripremiato runner è nato in provincia di Venezia e ha vissuto a lungo nel Varesotto. Ma non ha iniziato a correre in tenera età. Addirittura ha un passato da grande fumatore.

Ma quando è arrivata la svolta? «Sono stato un alpino e ho sempre amato camminare in montagna, ma fumavo anche 30 sigarette al giorno – racconta di sè -. Quando avevo circa 45 anni, mio figlio, ancora piccolo, mi ha rimproverato e ho preso coscienza del fatto che dovevo smettere di fumare e l’ho fatto. Da lì ho iniziato ad appassionarmi alla corsa e non mi sono più fermato». Sono passati altri 45 anni e corre ancora. L’obiettivo non è tanto la prestazione, ma tenersi in forma e correre per passione.

Sempre presente alle gare

Oggi in zona Angelo Cerello non si perde una gara podistica che sia su asfalto o che sia lungo i sentieri. Quando si presenta in una delle tante gare in calendario ormai tutti lo conoscono, una vera celebrità per i suoi 90 anni e per la sua voglia di continuare a impegnarsi a portare avanti la sua passione.

E nel corso degli anni sono arrivati anche importanti risultati Un palmares incredibile il suo fatto di premi e vittorie. Ha vinto campionati del mondo, campionati europei, ha corso gare e maratone nelle principali città europee, come Vienna, Bruxelles, Roma, New York, e ha partecipato a corse a tappe come quelle delle Dolomiti o dell’Isola d’Elba.

Per Cerello la corsa è una vera passione. «Dico sempre che sono “fidanzato” con la costanza e che correre, muoversi, fa circolare bene il sangue. Sto attento anche all’alimentazione e quando, a marzo, ho rinnovato il certificato medico per poter continuare a gareggiare, il medico mi ha fatto i complimenti», spiega. E in effetti arrivare a 90 anni così in forma e pieno di entusiasmo non è da tutti. Angelo Cerello ha trovato la sua strada.

