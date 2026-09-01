Luva 2026, Gattinara cambia viabilità: centro completamente chiuso

Cambia la viabilità nel centro di Gattinara in occasione di Luva 2026, in programma da venerdì 4 a domenica 6 settembre. Il nuovo piano impedirà alle auto di attraversare il cuore della manifestazione, frequentato ogni anno da decine di migliaia di persone, mantenendo invece gli accessi necessari per chi abita nelle strade laterali.

Le prime chiusure scatteranno alle 19.30 di giovedì 3 settembre e resteranno in vigore fino alla mezzanotte di lunedì 7, così da permettere l’allestimento e poi lo smontaggio di impianti e strutture. Saranno interessati piazze e tratti dei corsi Valsesia, Cavour, Garibaldi e Vercelli. Barriere fisiche proteggeranno gli ingressi principali, mentre Protezione civile e segnaletica indirizzeranno gli automobilisti.

Accessi garantiti a chi abita nelle laterali

La principale novità riguarda le traverse dei corsi: contrariamente agli scorsi anni, non potranno essere utilizzate per aggirare le chiusure e attraversare la città. Tra venerdì 4 e lunedì 7, però, i residenti potranno continuare a raggiungere casa grazie anche all’introduzione temporanea del doppio senso in alcune strade.

Le barriere sulle laterali saranno mobili per consentire ai mezzi di soccorso di entrare rapidamente nell’area. Il nuovo sistema deriva dalle sperimentazioni effettuate durante Carnevale cittadino e “Rosa e rosso di maggio” e tiene conto delle indicazioni della questura.

Divieti di sosta già per gli allestimenti

Le limitazioni ai parcheggi inizieranno prima dell’apertura della manifestazione. Divieti con rimozione forzata interesseranno, con orari differenti, piazza Donatori di Sangue, piazza Paolotti, piazza Cinema Italia, piazza Robert Baden-Powell, piazza Ugo Caligaris e altre aree destinate alle strutture di Luva.

«Qualche disagio sarà inevitabile, ma l’obiettivo è contenerlo», sottolinea il vice sindaco Daniele Baglione. Il Comune invita quindi residenti e visitatori a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni presenti agli accessi.

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