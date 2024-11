Come organizzare un evento aziendale di successo

La tecnologia ha, giorno dopo giorno, un ruolo sempre più importante nelle nostre vite e nel mondo del lavoro. Nonostante questo, l’interazione umana rimane un caposaldo per il successo di qualsiasi business.

Ecco perché, quando si parla di eventi, i numeri continuano a essere molto interessanti per le aziende che li organizzano.

Quali sono i segreti imprescindibili per il successo? Scopriamone assieme alcuni nelle prossime righe!

Location raggiungibile

Può sembrare un consiglio basilare, finanche banale, ma fermandosi a riflettere un attimo è facile rendersi conto che non lo è così tanto: la location degli eventi aziendali, molto spesso, è tutto tranne che facilmente raggiungibile da grandi numeri di persone. Essenziale è quindi sceglierne una dove sia facile arrivare anche con i mezzi pubblici e, possibilmente, non lontana da hotel o b&b dove soggiornare a prezzi accessibili.

Scegli bene gli arredi

Nei casi in cui, presso la location scelta, non dovessero essere presenti arredi e dettagli per gli allestimenti, acquistali o noleggiali tenendo conto di un aspetto su tutti: il focus su colori neutri e linee sobrie, dettagli estetici in grado di mettere d’accordo il maggior numero possibile di persone.

Ovviamente è sempre il caso di rivolgersi a un fornitore specializzato (nel caso dell’acquisto di grandi quantità di arredi per esterno, l’azienda Milani Home rappresenta, con il suo comparto dedicato in maniera specifica ai business, un riferimento da tenere in considerazione).

Metti online un sito dedicato

Attorno agli eventi aziendali ruotano valori, emozioni, obiettivi. Sì, hai capito bene: si tratta di brand a tutti gli effetti. Questo è il motivo per cui è opportuno, ben prima del grande appuntamento, mettere online un sito dedicato.

Il motivo per cui è importante è facilmente comprensibile. Parliamo, infatti, di uno strumento prezioso, grazie al quale si ha modo, per esempio, di iniziare a presentare gli eventuali esperti che interverranno, regalando dei piccoli teaser dei loro interventi per incuriosire i partecipanti e potenziali tali.

Inoltre, attraverso contenuti come gli articoli di un blog, è possibile consolidare la propria posizione autorevole in un determinato campo e posizionarsi meglio sui motori di ricerca.

Per un risultato capace davvero di fare la differenza, studia un logo specifico per l’evento, da mettere chiaramente in primo piano nel sito e una palette di colori riconoscibile e in grado di trasmettere, al primo sguardo, un determinato mondo di valori e immagini.

Cura la scelta del catering

Un altro consiglio che fa la differenza quando si tratta di organizzare un evento aziendale di successo riguarda la scelta del catering per pranzi e momenti di pausa tra un panel e l’altro. Opta per una realtà in grado di offrire piatti di diverso tipo, da quelli vegani e vegetariani fino alle preparazioni che rispondono a determinate regole religiose.

Metti a disposizione biglietti per la diretta streaming

Il web, negli ultimi anni, ha permesso di gestire in maniera molto più agevole il mondo degli eventi aziendali. Per amplificare il tuo messaggio promozionale, metti a disposizione qualche biglietto per seguire in diretta streaming.

Chiaramente deve avere un prezzo più basso rispetto a quello proposto a chi sta in aula, ma non precludere l’accesso a materiali utilizzabili anche nel post evento, come per esempio le slide dei panel dei relatori.

Il potere del sondaggio

Includendolo in una mail di ringraziamento, proponi un sondaggio ai partecipanti. In questo modo, non solo riuscirai a farti un’idea di quello che vale la pena migliorare, ma avrai anche il polso generale su quanto i contenuti siano stati impattanti.

Premia chi ti ha dato fiducia

Premia chi ti ha dato fiducia. Se non sai se ci sarà o meno un’edizione successiva dell’evento, puoi offrire un buono sconto sui tuoi prodotti e servizi o su quelli di aziende con cui collabori ogni giorno.

