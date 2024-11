Come scegliere la cappa da cucina giusta per la tua casa

La cappa da cucina non può davvero mancare per avere una casa priva di sgradevoli odori, al tempo stesso tutelando la salute di chi vive l’ambiente cucina ogni giorno. Dalle caratteristiche tecniche alle innovazioni più recenti, ecco una guida per orientarsi tra i migliori modelli e garantire il massimo comfort e una qualità dell’aria sempre ideale.

La configurazione più adatta al tuo spazio

Individuare la posizione ottimale per la cappa è fondamentale per assicurarsi le prestazioni massime. Affidarsi all’eccellenza italiana significa trovare l’apparecchio che fa esattamente al caso tuo, come nel caso dell’assortimento di cappe Elica per ogni tipo di soluzione aspirante.

Chi dispone di un piano cottura contro un muro in genere predilige le cappe a parete. In una cucina a isola, invece, la scelta ottimale ricade sulle cappe sospese al soffitto, che offrono un’efficace copertura dell’area senza compromettere la spaziosità circostante.

Se il piano cottura è inserito nei mobili, una cappa a incasso garantisce una presenza discreta, mantenendo una vista pulita. Chi ama lo stile minimalista può optare per le cappe downdraft, che scompaiono nel piano cottura e si sollevano solo al momento della cottura.

Potenza di aspirazione e portata dell’aria

Una cappa efficace dev’essere in grado di rinnovare l’aria della cucina più volte ogni ora. La portata d’aria, misurata in metri cubi all’ora (m³/h), indica quanta aria la cappa può trattare in un’ora. Per calcolare la portata necessaria, basta moltiplicare il volume della cucina per dieci. Così, in una cucina di 30 metri cubi, la cappa dovrebbe avere una portata di almeno 300 m³/h per una ventilazione adeguata.

Alcuni modelli evoluti sono dotati di motori a velocità variabile che regolano automaticamente l’aspirazione in base alla presenza di fumi e vapori, ottimizzando i consumi. Queste funzioni smart riducono il rumore, risparmiano energia e prolungano la durata della cappa.

Talune presentano sensori che monitorano continuamente la qualità dell’aria, attivando l’aspirazione quando necessario per mantenere un ambiente salubre.

Cappe aspiranti e cappe filtranti: quale scegliere?

La tipologia di estrazione aerea è un aspetto cruciale. Le cappe aspiranti, che convogliano i fumi verso l’esterno tramite una conduttura, sono ideali per una rapida eliminazione dei cattivi odori, ma richiedono uno sbocco esterno non sempre fattibile.

Le cappe filtranti, invece, trattengono i fumi con filtri speciali, come quelli ai carboni attivi, e rilasciano aria purificata nell’ambiente. Sono perfette per case dove non è possibile installare una conduttura esterna, ma richiedono una manutenzione più frequente. Le cappe filtranti sono la scelta versatile per chi cerca una soluzione facile da installare, pur garantendo una buona qualità dell’aria.

Importanza dei filtri e manutenzione

I filtri sono la chiave per avere una cappa efficiente e la cucina priva di odori. I filtri antigrasso, spesso in acciaio o alluminio, catturano le particelle oleose, evitando che si accumulino nel motore. È essenziale pulirli regolarmente per evitare blocchi e sfruttare il flusso d’aria ottimale.

I filtri ai carboni attivi, invece, sono specifici per le cappe filtranti e neutralizzano gli odori. Questi filtri non sono lavabili e devono essere sostituiti periodicamente, in media ogni tre-sei mesi, per garantire una prestazione costante. Una manutenzione regolare, quindi, è indispensabile per prolungare la durata della cappa e assicurare aria sempre fresca.

Ridurre il rumore: la scelta di una cappa silenziosa

Il livello di rumorosità è una caratteristica determinante, soprattutto in ambienti open space dove la cucina è integrata con il soggiorno. La rumorosità delle cappe si misura in decibel (dB), e per una buona esperienza si consiglia di scegliere modelli sotto i 60 dB alla massima potenza. Esistono modelli progettati con motori insonorizzati, capaci di mantenere bassi livelli di rumore anche durante l’uso intensivo.

Se la silenziosità è per te al primo posto, sappi che certi modelli prevedono la modalità a bassa rumorosità, attivabile durante la cottura leggera o per eliminare residui di vapore.

Funzioni intelligenti e gestione smart

Le cappe più avanzate includono funzioni smart che permettono di controllare l’apparecchio anche da remoto. Tramite app dedicate, è possibile regolare l’aspirazione e la luminosità, e in alcuni casi anche monitorare la qualità dell’aria in tempo reale.

Le cappe connesse sono compatibili con assistenti vocali come Google Home e Alexa, permettendo di attivare o regolare l’aspirazione tramite comandi vocali. Altra funzione apprezzata è lo spegnimento programmabile: una volta terminata la cottura, la cappa può continuare a purificare l’aria per alcuni minuti e spegnersi da sola, garantendo un ambiente fresco senza interventi manuali.

Estetica e materiali per ogni stile di cucina

Anche l’occhio vuole la sua parte, quindi l’interior design si preoccupa di armonizzare la cappa con l’arredo della cucina. Le cappe in acciaio inox sono perfette per cucine moderne e industriali, mentre modelli con finiture in vetro o dettagli in legno si integrano in ambienti più classici. Anche la forma e la collocazione della cappa possono valorizzare la cucina: una cappa a isola diventa un elemento centrale, mentre una cappa a incasso rimane discreta e ordinata.

Oltre all’aspetto estetico, è importante la durabilità dei materiali. Cappe realizzate in acciaio di alta qualità e vetro temperato non solo migliorano l’aspetto visivo della cucina, ma resistono meglio al calore e alle alte temperature, mantenendo intatto l’aspetto nel tempo.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook