Borgosesia: malore al volante, agente della municipale gli salva la vita. Pensionato è ancora in rianimazione dopo l’incidente di ieri.

È grazie alla preparazione e al sangue freddo di un agente della polizia locale di Borgosesia che l’incidente di ieri in viale Duca D’Aosta, proprio in centro a Borgosesia, non si è trasformato in una tragedia. L’agente, che stava recandosi alla scuola media per il controllo dell’uscita degli alunni, allertato da un cittadino per l’incidente avvenuto a poche centinaia di metri da lì è subito accorso sul posto.

Valutata la situazione sulla scena dell’incidente, l’agente Alex Franciosa ha notato che il conducente dell’auto finita contro un’altra vettura parcheggiata stava male. L’uomo non respirava ed era incosciente. Senza perdere tempo, ha chiesto ad una cittadina di chiamare il 112 e, in collegamento con la centrale operativa, ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco. E ha proseguito fino all’arrivo dell’autoambulanza, che ha poi trasportato l’uomo in ospedale, dove si trova tuttora in rianimazione. Con ogni probabilità, ha salvato lòa vita all’uomo.

Il sindaco: gli daremo un encomio

«Ho sentito oggi i sanitari, che mi hanno confermato che il ferito si trova ancora in rianimazione, sotto stretto controllo medico – aggiunge il sindaco Fabrizio Bonaccio -. Solo grazie all’intervento tempestivo dell’agente Franciosa è stato rianimato e si spera che possa riprendersi. Mi congratulo con il nostro agente da poco entrato in servizio a Borgosesia: la sua prontezza e la sua competenza nelle manovre di pronto soccorso hanno permesso di salvare la vita all’uomo».

Franciosa riceverà un encomio per questo suo gesto, onorificenza alla quale peraltro il vigile non è nuovo. «Già nel Comune di Imperia – ricorda Bonaccio -, dove prestava servizio prima di venire a Borgosesia, era stato premiato dal sindaco Scajola per essersi distinto per la qualità del servizio prestato. Siamo fieri di avere tra i nostri agenti un uomo di tale valore, che ci dimostra come le funzioni della polizia municipale contemplino svariate forme di difesa e tutela del cittadino».

