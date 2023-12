Mercato auto: conviene di più il noleggio o l’acquisto?

Il noleggio auto a lungo termine è una formula sempre più apprezzata e utilizzata anche dai privati, dato che consente di guidare un’auto pagando un canone mensile tutto compreso (assicurazione, manutenzione, assistenza stradale), a eccezione del bollo e del rifornimento di carburante o delle ricariche in caso di auto elettriche.

Oltre alla comodità, il noleggio rappresenta spesso una soluzione più conveniente rispetto all’acquisto, in quanto permette di risparmiare una somma più o meno ingente in base ad alcuni fattori.

A quantificare questo risparmio è un’analisi di Facile.it, uno dei siti di comparazione di riferimento in Italia dove è possibile trovare anche le migliori offerte di auto in noleggio a lungo termine per privati e titolari di partita IVA e richiedere una consulenza gratuita e senza impegno.

La convenienza del noleggio rispetto all’acquisto della Jeep Avenger secondo lo studio di Facile.it

Lo studio di Facile.it si concentra sui costi di noleggio a lungo termine e acquisto finanziato della Jeep Avenger Excellence a benzina, un SUV compatto di ultima generazione a 5 posti con potenza di 101 cv.

La simulazione del noleggio a lungo termine della Jeep Avenger ha rilevato un canone mensile di 284 euro per una durata contrattuale di 48 mesi con anticipo di 5.000 euro, per una spesa totale in 4 anni di 18.632 euro che include la polizza RC Auto, l’assicurazione danni al veicolo, la revisione, i tagliandi e la manutenzione straordinaria.

Scegliendo invece l’acquisto finanziato di questo modello di Jeep Avenger si ottiene una rata mensile di 199 euro per 4 anni, con la necessità di versare un anticipo iniziale di 8.171 euro.

A questo importo bisogna aggiungere i costi di mantenimento a carico del proprietario, tra cui 1.984 euro per la RC Auto, 4.250 euro per la polizza danni al veicolo, circa 80 euro per la revisione, 940 euro per i tagliandi e circa 700 euro per la manutenzione straordinaria, con una spesa complessiva in 3 anni di 25.478 euro.

Secondo lo studio, quindi, rispetto all’acquisto con finanziamento della Jeep Avenger a benzina versione Excellence, con il noleggio si risparmiano 6.846 euro in 4 anni. Anche considerando la possibilità di rivendere l’auto sul mercato, l’importo ottenibile andrebbe soltanto a coprire la maxi-rata finale. Al contrario, con il noleggio a lungo termine l’auto rimane della compagnia e non è necessario versare nessun importo aggiuntivo, perciò la convenienza economica rimane elevata e invariata anche in questa circostanza.

Come funziona il noleggio auto a lungo termine

Se il noleggio a lungo termine è una soluzione conveniente per i privati in molte situazioni, prima di scegliere questa opzione è opportuno informarsi bene e sapere come funziona il servizio. Il noleggio a lungo termine è un contratto stipulato con una ditta specializzata, la quale mette a disposizione per un certo periodo di tempo un veicolo nuovo ordinato presso una casa costruttrice in base alla richiesta del cliente in cambio del pagamento di canone mensile.

Il cliente può scegliere il modello di auto e le caratteristiche della vettura, dalla motorizzazione all’allestimento, con la possibilità di richiedere anche optional e accessori specifici come il portapacchi o il dispositivo antiabbandono per il seggiolino dei bambini. Il contratto ha durata variabile da 24 a 72 mesi, inoltre è possibile definire il numero di chilometri da includere nel servizio a seconda delle proprie necessità di mobilità.

Il noleggio prevede una serie di servizi di base sempre compresi, come la manutenzione ordinaria e straordinaria, il soccorso stradale e le coperture assicurative RCA e PAI. Tuttavia, è possibile personalizzare il contratto e aggiungere dei servizi opzionali, come gli pneumatici a plafond, un veicolo sostitutivo o delle coperture assicurative addizionali come la tutela legale. Infine, si può decidere se versare un anticipo per ridurre l’importo del canone mensile, inviando tutta la documentazione richiesta per concludere l’operazione.

Una volta arrivata l’auto non resta che ritirare il veicolo presso un centro convenzionato con la compagnia di noleggio, pagando ogni mese il canone di locazione tramite bonifico bancario o carta di credito.

Durante la guida è possibile evitare qualsiasi preoccupazione, bisogna solamente pagare il bollo auto e fare rifornimento quando necessario. Al termine del periodo di noleggio si può scegliere se restituire l’auto o noleggiare un altro veicolo, oppure rinnovare il contratto con la stessa vettura se la compagnia prevede questa possibilità.

I documenti per i privati per noleggiare un’auto a lungo termine

Il noleggio a lungo termine è una formula disponibile per le aziende, i titolari di partita IVA e i privati, con l’unica differenza che le imprese e i professionisti possono usufruire di una serie di benefici fiscali come la detrazione di una parte dell’IVA e la deducibilità di alcuni costi. Un’altra differenza riguarda i documenti per i privati che vogliono noleggiare una vettura a lungo termine, in quanto sono diversi rispetto a quelli richiesti ad aziende e professionisti.

I privati devono fornire un documento di identità in corso di validità, il codice fiscale, l’ultima certificazione unica o il modello 730, un contratto di assunzione a tempo indeterminato e le ultime buste paga, oltre al modulo privacy firmato e all’indicazione del codice Iban per l’addebito del canone di locazione del veicolo. Serve anche un reddito compatibile con l’importo del noleggio, affinché sia possibile pagare senza difficoltà la somma e mantenere la propria capacità di spesa.

Alcune società di autonoleggio mettono a disposizione una procedura online semplice e veloce per i privati che desiderano noleggiare una vettura a lungo termine, in questo modo è possibile effettuare la richiesta tramite il web senza doversi recare personalmente presso un’agenzia fisica.

Inoltre, spesso è possibile usufruire di un’app per smartphone per gestire una serie di procedure, come la prenotazione della revisione, il download dei documenti dell’auto e l’assistenza clienti.