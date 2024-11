Telepass aumenta i costi, i clienti si lamentano

Da settimane, i clienti Telepass si trovano a fare i conti con un aumento delle tariffe. I rincari, ufficializzati qualche mese fa, si sono concretizzati con le ultime fatture inviate ai consumatori. Per molti, l’aumento rappresenta una sorpresa, visto che le comunicazioni precedenti non sempre risultavano chiare o esaustive.

Ad essere colpite sono soprattutto le famiglie e i professionisti che utilizzano il servizio quotidianamente per i loro spostamenti, ma anche i piccoli consumatori che vedono comunque lievitare i costi. Il servizio Telepass, storicamente comodo e diffuso in Italia, sta affrontando un momento di critiche da parte degli utenti.

Quanto costano ora i servizi Telepass?

Con gli ultimi aggiornamenti, le tariffe Telepass hanno subito un aumento fino al 113% rispetto ai prezzi precedenti. Ad esempio:

Il canone base è passato da 1,83 €/mese a 3,90 €/mese ;

; Anche i pacchetti più avanzati, come il Telepass Family, hanno visto aumenti simili, con un impatto evidente per chi utilizza più veicoli o servizi aggiuntivi.

Questi aumenti non solo pesano sui bilanci familiari, ma mettono anche in discussione la competitività del servizio rispetto ad altri operatori emergenti sul mercato.

Alternative sul mercato: il caso di UnipolMove

Tra le alternative più discusse troviamo UnipolMove, un nuovo operatore che sta guadagnando terreno nel settore del pedaggio elettronico. Grazie a un’offerta particolarmente vantaggiosa, UnipolMove rappresenta una valida opzione per chi cerca risparmio e qualità:

Con la promozione Black Friday sul piano Base, il canone è gratuito per il primo anno, successivamente il canone standard è di solo 1,50 €/mese;

Secondo dispositivo senza costi aggiuntivi, una soluzione ideale per famiglie con più veicoli;

UnipolMove offre inoltre un’interfaccia digitale aggiornata e un servizio clienti reattivo, che lo rendono competitivo rispetto al più tradizionale Telepass.

I vantaggi del Black Friday per il pedaggio elettronico

In un periodo di rincari, il Black Friday si presenta come un’opportunità di risparmio. UnipolMove, ad esempio, promuove offerte specifiche per attirare nuovi clienti, rendendo il cambio di operatore particolarmente conveniente proprio in questo momento dell’anno.

Chi decide di passare a UnipolMove entro novembre potrà usufruire della promozione del canone gratuito, riducendo al minimo i costi fissi per il primo anno. Con il costo del secondo dispositivo già azzerato nell’offerta standard, questa scelta diventa appetibile per chi usa più veicoli.

