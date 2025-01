Autostrada chiusa di notte tra Romagnano e Borgomanero. Uno stop deciso per consentire la manutenzione delle gallerie.

Autostrada chiusa di notte tra Romagnano e Borgomanero

Come da comunicato di Autostrade per l’Italia, nella notte tra giovedì 23 gennaio e l’alba di venerdì 24 gennaio sarà chiuso al traffico il tratto della A26 compreso tra Borgomanero e Ghemme-Romagnano Sesia, verso Genova.

Un provvedimento assunto per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie. In particolare, il transito sarà vietato 22 di giovedì sino alle 6 di venerdì. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Borgomanero, rientrare in A26 al casello Romagnano Sesia-Ghemme.

