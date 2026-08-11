Boom di nascite a Borgomanero: dodici bambini in appena 24 ore

Dodici bambini nati in appena 24 ore all’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero. Tra le 16 di giovedì 30 e le 16 di venerdì 31 luglio il punto nascita ha accolto nove maschi e tre femmine, facendo registrare una giornata particolarmente intensa per tutto il personale.

Un piccolo boom che assume ancora maggiore rilievo considerando l’andamento complessivo del 2026. Nei primi sette mesi dell’anno, infatti, nella struttura di Borgomanero sono stati registrati 512 parti. Alla stessa data del 2025 erano stati 435: la crescita è dunque di 77.

Sempre più famiglie scelgono Borgomanero

Secondo l’Asl Novara, l’incremento testimonia la fiducia accordata dalle famiglie al punto nascita e ai professionisti che seguono le donne durante la gravidanza, il parto e le prime fasi di vita dei bambini. Un risultato che coinvolge medici, ostetriche, infermieri e operatori socio-sanitari.

Un risultato che sicuramente è anche aiutato dal fatto che a ottobre dello scorso anno era stato chiuso il punto nascite a Borgosesia: il che ha indibbuamente portato nuove “clienti” verso Borgomanero.

Il reparto di pediatria e neonatologia è diretto da Simona De Franco, mentre Alberto Arnulfo è stato recentemente nominato direttore del Dipartimento materno infantile dell’Asl Novara, che riunisce i servizi dedicati alla salute e all’assistenza di bambini e mamme.

«Un segnale della fiducia dei cittadini»

Il direttore generale dell’Asl Novara Angelo Penna ha sottolineato come l’aumento dei parti rappresenti un riconoscimento alla qualità dell’assistenza offerta. Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore regionale alla sanità Federico Riboldi, che ha rivolto un augurio ai neonati e alle loro famiglie.

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