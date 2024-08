Ghemme ha la nuova strada, ma i camion continuano a passare dal centro. Il disappunto del sindaco: «Pronti a intervenire, i conducenti devono cambiare abitudini».

Ghemme ha la nuova strada, ma i camion continuano a passare dal centro

Nonostante la realizzazione e l’apertura della nuova strada per il traffico pesante nella zona a sud di Ghemme, sono ancora molti i camion che passano dal centro del paese per raggiungere le aziende situate al di là della roggia Mora. La strada è stata costruita da zero, grazie alla passata amministrazione, in tempi record, circa un anno e mezzo come previsto dal capitolato d’appalto.

LEGGI ANCHE: Disboscamenti ed espropri: parte il cantiere della Ghemme-Biella

Il nuovo tracciato

Il progetto è stato realizzato grazie a un finanziamento della Regione, nell’ambito del progetto “Next generation Piemonte”, derivante dai fondi del Pnrr, che aveva portato nelle casse comunali la cifra di 850mila euro, cifra integrata dal Comune con altri 50.000 per poter completare l’opera.

Il nuovo tracciato era stato inaugurato in primavera ma, nonostante l’apposita segnaletica, molti autisti di grossi automezzi sembrano non aver recepito il cambiamento. Che oltretutto per loro rappresenta anche un notevole miglioramento, rendendo molto più agevole raggiungere via Lungo Mora, da dove possono accedere alla zona industriale.

Tutto come prima

Sono soprattutto i residenti nelle vie Novara e Leonardo da Vinci a rimarcare la disattesa delle nuove indicazioni viarie, lamentando che i grossi tir continuano a percorrere il centro, mettendo a rischio edifici, balconi e provocando rumore. Insomma tutto come prima che si realizzasse la nuova bretella, intitolata ai Martiri di Nassiriya e lunga circa 450 metri.

«Per quanto stupiti dalla situazione – spiega il sindaco Mirko Barbavara – interverremo presto con nuovi provvedimenti. Serve che gli autisti dei mezzi pesanti capiscano di dover percorrere la nuova strada, che si diparte dalla rotatoria a sud del paese».

«Ci sono i cartelli che indicano la nuova viabilità e il divieto di accedere al centro storico ma, visto che non sembrano sufficiente, è nostra intenzione migliorare la segnaletica, operazione che effettueremo quanto prima».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook