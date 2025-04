Per tre ore intrappolato a bordo dell’auto precipitata nel fiume. Un ventenne ha avuto un incidente di notte, e nessuno ha notato la vettura.

Per tre ore intrappolato a bordo dell’auto precipitata nel fiume

Terribile esperienza l’altra notte per un giovane di appena 20 anni che è rimasto a lungo prigioniero nella sua vettura accartocciata dopo un incidente. Come riporta Prima Torino, il ragazzo è residente a Chieri, nel Torinese: a bordo della sua Fiat Cinquecento aveva sfondato la rete protettiva ed era finito in un rio dopo un volo di circa nove metri. E’ accaduto intorno alle 4 nella notte tra sabato e domenica.

LEGGI ANCHE: Autista spegne le fiamme divampate nel suo tir che trasportava gas

Nessuno notava l’incidente

Il ventenne è rimasto intrappolato nell’abitacolo per circa tre ore, in un punto sotto la strada in cui la sua auto, complice il buio, era poco visibile. Per di più, il ragazzo viaggiava da solo. E per lui, anche ferito, non c’era modo di uscire dall’auto e di mettersi in salvo, o almeno di attirare l’attenzione in qualche modo. Probabilmente anche il cellulare non aveva campo o si era rotto nell’impatto.

A dare finalmente l’allarme, intorno alle 7, sono stati alcuni passanti che hanno notato l’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce rossa, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il giovane è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Cto di Torino, fortunatamente non è in pericolo di vita.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook