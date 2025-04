Sconcerto a Grignasco per Marco Sagliaschi, morto improvvisamente a 56 anni. Impiegato alla Bpm di Borgosesia, lascia il padre Elvio, presidente del Gruppo volontariato.

Sconcerto a Grignasco per Marco Sagliaschi, morto improvvisamente a 56 anni

Nei giorni scorsi la comunità di Grignasco ha dato l’ultimo saluto a Marco Sagliaschi. L’uomo, ben conosciuto, aveva solo 56 anni e si è spento improvvisamente nella serata di domenica scorsa.

Di professione faceva il cassiere nell’agenzia di Borgosesia della Bpm – Banca Popolare di Novara. Sempre gioviale e disponibile, ha portato avanti il suo lavoro con grande entusiasmo. Era anche un grande appassionato di montagna, tanto che qualche tempo fa aveva deciso di trasferirsi a San Gottardo, sopra a Rimella.

Il ricordo dei rimellesi

Ogni giorno quindi percorreva chilometri per andare al lavoro e poi per rientrare a casa. E a Rimella era particolarmente legato tanto che entrò a far parte della Pro loco divenendone consigliere.

«“Il banchiere” così ti chiamavano appena arrivato a Rimella. Hai voluto cogliere con noi la sfida di cercare di fare qualcosa per Rimella e sei entrato nella Pro loco come consigliere – ricorda sui social il sodalizio -. Abbiamo potuto contare su di te per qualsiasi cosa, sempre presente, propositivo, disponibile e ci hai sempre incoraggiato ad andare avanti. Hai sempre portato allegria e spensieratezza in quella “calda” cucina».

«Arrivavi tra i primi ed eri tra gli ultimi ad andare via dopo aver sistemato la cucina, le padelle da lavare erano le tue alleate, e delle feste che organizzavamo potevi goderti ben poco. Ci affascinavi con i tuoi racconti dei tuoi viaggi in Spagna e dei lavori e migliorie che facevi alla tua casa a San Gottardo. Ti abbiamo stressato con le riunioni, le fisarmoniche e i canti popolari, ma alla fine ci siamo riusciti…..e piacevano anche a te. Sei stato un prezioso e instancabile collaboratore e soprattutto indimenticabile amico. Grazie per aver condiviso con noi il tuo tempo libero. Ci mancherai tanto».

Una famiglia ben conosciuta

A Grignasco l’uomo era particolarmente conosciuto anche per un altro motivo. Era figlio di Elvio Sagliaschi, presidente del Gruppo di volontariato, persona dinamica e sempre attenta ai bisogni delle persone che hanno particolari difficoltà e necessità.

«Era l’amico di tutti, una persona che apriva le porte a chi gli chiedeva un aiuto e un sorriso – ricorda Federica Balma Perazzi, che conosceva molto bene il defunto -. Era poi un grande appassionato di montagna e ricordo che era legato anche al Cai. Sicuramente mancherà a coloro che lo hanno conosciuto».

Il funerale è stato celebrato mercoledì nella chiesa di Bovagliano. I coscritti del 1969, i colleghi del Banco BpM e i volontari del Gruppo di volontariato si stringono al dolore del padre Elvio con Adrea, Sabrina, Agata e Giada. Commoventi sono le parole che la famiglia ha voluto scrivere sul necrologio: «Inutile trovare un senso ad avvenimenti che senso non hanno. Marco lassù in montagna al rifiorir della 56esima primavera è tra color che cerchi e non ritrovi in terra».

